شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى يطمئن على بعثة المنتخب بعد إصابة محمد النني بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عمرو الجناينى، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، عدة اتصالات هاتفية مع بعثة المنتخب الوطنى الموجودة فى توجو برئاسة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، ويرافقها جمال محمد على نائب رئيس اللجنة، للاطمئنان على جميع أعضاء البعثة، وأكد رئيس الاتحاد أنه حزين على إصابة محمد الننى بفيروس كورونا، إلا أنه فى الوقت نفسه على ثقة من الروح المعنوية العالية التى يتمتع بها الننى والتى ستمكنه من تخطى هذه المحنة التى لم يعد أحد فى العالم فى معزل عنها أو بعيد من التعرض لها.

كما أكد عمرو الجناينى ثقته فى جميع اللاعبين وأعضاء جهازهم الفنى وما يتمتعون به من عزم واصرار لإعادة منتخب بلادهم إلى مكانته الطبيعية، مشيرا إلى ارتياحه الكامل للإجراءات التى اتخذتها إدارة البعثة للحفاظ على سلامة أعضائها.

ويلتقى منتخب مصر مع توجو غدا الثلاثاء فى لومى عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، وفاز المنتخب على توجو فى الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس باستاد القاهرة.

وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجرتها بعثة المنتخب الوطنى الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد الننى لاعب المنتخب ونادى أرسنال الإنجليزى، الذى ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أى أعراض مرضية عليه.

وعلى الفور بدأ اللاعب الذى يتمتع بحالة جيدة فى تنفيذ البروتوكول الطبى الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزى للتنسيق معها.