شكرا لقرائتكم خبر عن من يرتدى شارة الكابتن حال غياب عبد الله السعيد أمام توجو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيكون هناك حالة من اللغط حول شارة كابتن منتخب مصر أمام توجو فى مباراة الغد، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، فى حالة غياب عبد الله السعيد عن التشكيل الأساسى أو تم استبداله، خاصة أن الكابتن الثانى للمنتخب فى هذا المعسكر هو عمرو السولية لاعب الأهلى الذى تم استبعاده من الرحلة بسبب الإيقاف بعد حصوله على إنذارين.

مصدر بالمنتخب قال إن الثلاثى محمد الننى وأحمد حجازى ومعهم محمد صلاح الغائب عن المعسكر بسبب فيروس كورونا متساوون تماما فى حالة تطبيق مبدأ الأقدمية، حيث بدأوا مشوارهم الدولى مع منتخب مصر الأول فى مباراة سيراليون عام 2011.

وتابع المصدر أنه فى هذه الحالة يكون الاختيار بناء على عدد المباريات الدولية لكل لاعب منهم، وفى هذه الحالة تصبح الشارة من حق محمد الننى صاحب الـ 78 مشاركة بقميص المنتخب الاول يليه محمد صلاح صاحب الـ67 مباراة ويليهما حجازى صاحب الـ60 مباراة.