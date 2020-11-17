شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 16/11/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين 16/11/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، أليو بادجي يغلق ملف العروض المحلية ويقرر العودة لأوروبا ، واستقرار حالة عدلى القيعى وخضوعه لـ مسحة بعد 3 أيام ، والأهلي يوافق على إعارة محمد شكرى للبنك الأهلي، ورغبة موسيمانى فى حسم صفقات الصيف تتماشى مع جماهير الأهلى. أليو بادجي يغلق ملف العروض المحلية ويقرر العودة لأوروبا قرر السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي العودة الى القارة العجوز والبحث عن ناد جديد عقب الاستقرار على رحيله من صفوف القلعة الحمراء.

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