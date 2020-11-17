شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار سوق السحر وعلاج لاعبى الكرة بالحيوانات فى توجو.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشتهر مدينة لومي عاصمة توجو بوجود، أحد وأقدم أسواق السحر وعلاج المرضي منذ 200 عام، عن طريق استخدام الحيوانات المفترسة مثل التماسيح والصقور والثعابين، وحرص ”الخليج 365” على التواجد في هذا المكان الشهير قبل مباراة منتخب مصر وتوجو غدا في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

في البداية، لا يسمح بدخول الأفراد إلا بتذاكر والتقاط الصور بمبلغ مالي، وهذا بالنسبة للسياح أو التقارير الصحفية أما لسكان المدينة والمرضي فالدخول مجانا، ويصل سعر التذكرة 3000 فيسا وهي عملة توجو، أي ما يساوي 5 دولارات وسعر التقاط الصور 2000 فيسا.

سوق السحر والعلاج يوجد به مرشد سياحي يقوم بشرح تفاصيل المكان، وأكد في البداية أن هذا المكان موجود منذ 200 عام لعلاج المرضي عن طريق الحيوانات الموجودة بالمكان قبل وجود المستشفيات وإلى الآن يحضر كثيرون من مختلف الدول القريبة من توجو للعلاج، وأكد المرشد السياحي للسوق أن هناك بعض لاعبي كرة لقدم يأتون المكان للعلاج في حالة وجود إصابات، وعن السحر داخل المكان أكد المرشد الخاص بالمكان أن مقابلة الساحر بمبلغ مالي معين يصل إلى 100 دولار للعلاج بالسحر، مؤكداً أن هناك إقبالا على المكان والسحرة.