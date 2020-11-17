شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على بعثة المنتخب بعد إصابة محمد الننى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، رئيس بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بتوجو، اتصالا تليفونيا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاطمئنان على أحوال البعثة والشد من أزرهم قبل مواجهة منتخب توجو غدا، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وحرص وزير الشباب والرياضة خلال اتصاله مع رئيس البعثة بالاطمئنان على لاعبنا الدولي محمد النني بعد إصابته بفيروس كورونا، والتأكد من اتخاذ البعثة كل أنواع الإجراءات وتنفيذ البرتوكول الطبي على اللاعب.

من جانبه، قال الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس بعثة المنتخب الوطنى فى توجو، إن اللاعب محمد الننى كان متألقا في التدريب بشكل كبير، ولياقته البدينة طبيعية ولم يشعر بأى أعراض لفيروس كورونا، ولكنه أجرى المسحة بعد الوصول لتوجو أمس، وتأخرت بشكل كبير وظهرت منذ قليل، والتى أكدت إصابة الننى بفيروس كورونا، وبدأ الدكتور محمد أبو العلا مع المسئولين الطبيين مع البعثة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص به.

وأوضح نائب رئيس بعثة المنتخب الوطنى فى توجو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن محمد الننى صحيّا لم تظهر عليه أي نوع من الأعراض، لافتاً إلى أنه تم إجراء المسحة قبل السفر وكانت الحالة سلبية، ولكن والبروتوكول يجب أن يتم إجراء مسحة في توجو، وظهرت حالته إيجابية.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة إجراءات عملية سفر أي لاعب يصاب بكورونا، حيث يتم العزل، وتطبيق الإجراءات ليعود مع البعثة، مؤكدا أنت البعثة كلها في غرف فردية.

وتابع: "الصور المتداولة للاعبين قبل التدريب، وهناك 3 أتوبيسات، ليكون كل لاعب بمفرده، كذلك في الطائرة، حيث هناك إجراءات احترازية مشددة، ولكن قدر الله وما شاء فعل، مشددا على أن اللاعبين الموجودين على مستوى عال، لدينا طارق حامد وحمدى فتحى، وأكثر من لاعب يجيد اللعب في نفس المركز، وكنا حذرين أن يحدث مثل هذه الأشياء.