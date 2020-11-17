شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ثامن وتاسع جولات دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الإثنين مواجهات قوية على صعيد الجولتين الثامنة والتاسعة بدورى مرتبط كرة اليد بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2020/ 2021. وشهدت لقاءات الجولة الثامنة فوز كل من الشمس على أصحاب الجياد بنتيجة 38/27، والزهور على بورسعيد 34/3، والأهلى على المعادى بنتيجة 36 /25، وسبورتنج على الأوليمبى بنتيجة 27/25، فيما شهدت لقاءات الجولة التاسعة فوز الزمالك على حدائق الأهرام بنتيجة 24/15، والطيران على سموحة 25/21، وطلائع الجيش على هليوبوليس 33/31.

من ناحية أخرى، أخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردًا كحد أقصى مرافقًا لكل نادٍ فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.