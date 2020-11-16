شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يضع مجموعة من المقترحات لتنفيذ مقترح مبادرة لا للتعصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح الدكتور أشرف صبحي، خلال لقاءً مع الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بديوان الوزارة، لبحث آليات مبادرة «مصر أولاً لا للتعصب» بحضور عدد من قيادات الوزارة وبعض الصحفيين والإعلاميين، أن المبادرة تستهدف كل العناصر الرياضية؛ لمعالجة شتى أنواع التعصب في الرياضة، مشيراً إلى ضرورة تداول إشكالية مواجهة التعصب، والعمل على التطبيق الجيد لها، والاستدامة في مواجهتها.

ويرى صبحي، أن وسائل الإعلام تعد بمثابة أداة تساهم في تحقيق سلام أداء المنظومة الرياضية، مقدماً الشكر والتقدير لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتعاون المثمر مع الوزارة في تطبيق المبادرة.

وعرض وزير الشباب والرياضة مجموعة من المقترحات المتعلقة بالبرامج والمشروعات كبرنامج تنفيذى مقترح للمبادرة، يرتكز على محاور التوعية، والإعلام والتواصل الاجتماعي، والمبادرات والأحداث الرياضية.

وطرح الدكتور أشرف صبحي تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقوم على تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، وإقامة عدد من المشروعات المشتركة تدعو لنبذ التعصب منها تنفيذ مهرجانات رياضية ومسابقات وندوات تثقيفية، ومؤتمر حواري موسع بحضور كبار نجوم الرياضة، وبحث إمكانية إقامة مباراة ودية بين قدامي الأهلي والزمالك على هامش ختام بطولة إفريقيا.

ونوه الوزير إلى ضرورة الاهتمام بالتكوين الشخصي المتزن لدي النشء والشباب، والعمل على توعيتهم، وتنمية مهاراتهم وصقلها، كعناصر أساسية في مواجهة التعصب، لافتاً إلى البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة من أجل تحقيق تلك الأهداف.

Advertisements