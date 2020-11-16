شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات بالجملة ومفاجأت في تشكيل منتخب مصر أمام توجو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول على اجراء العديد من التغييرات في تشكيل الفراعنة خلال مباراة الغد امام نظيره التوجولي.
ويحل المنتخب المصري ضيفاً على نظيره التوجولي مساء غدٍ الثلاثاء، بمنافسات الجولة الرابعة من عمر تصفيات أمم أفريقيا 2022.
وتشمل تغييرات البدري بدايةً من خط الدفاع واشراك أحمد توفيق على حساب محمد هاني المصاب، كذلك الدفع بأيمن أشرف كظهير أيسر بدلاً من أحمد فتوح.
ويدفع البدري بالثنائي حمدي فتحي وطارق حامد في مركز الارتكاز، على أن يشغل تريزيجيه الجناح الأيمن ورمضان صبحي في الأيسر.
التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في موقعة توجو على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – محمود الونش – أيمن أشرف
خط الوسط: طارق حامد – حمدي فتحي – عبدالله السعيد – محمود تريزيجيه – رمضان صبحي.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
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