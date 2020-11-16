شكرا لقرائتكم خبر عن لويس سواريز يصاب بفيروس كورونا ويحرم من مواجهة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروجواياني لكرة القدم إصابة سواريز بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال وجوده مع المنتخب في المعسكر الحالي.

وقال الاتحاد في بيانه إن مهاجم أتلتيكو مدريد في صحة جيدة، ولا يعاني من أي أعراض خلال الوقت الحالي، ولكنه يخضع للبروتوكول الطبي المتبع عند الإصابة بالفيروس.

ولن يكون بمقدور الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الإٍسباني، مواجهة فريقه السابق برشلونة، بسبب فيروس كورونا.