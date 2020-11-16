شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على محمد النني بعد إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بتوجو اتصالا تليفونيا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للأطمئنان على أحوال البعثة والشد من آزرهم قبل مواجهة منتخب توجو، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
وحرص وزير الشباب والرياضة خلال اتصاله مع رئيس البعثة بالاطمئنان على لاعبنا الدولي محمد النني، بعد إصابته بفيروس كورونا والتأكد من اتخاذ البعثة كافه أنواع الإجراءات وتنفيذ البرتوكول الطبي على اللاعب.
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