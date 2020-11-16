شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل عن إصابة محمد النني بكورونا: لم تظهر عليه أعراض المرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طمأن محمد فضل، رئيس بعثة منتخب مصر في توجو، جماهير الكرة المصرية على سلامة محمد النني بعد ثبوت اصابته بفيروس كورونا. وقال فضل، في تصريحات مع الاعلامي أحمد موسى على شاشة قناة صدى البلد:«اللاعب لا يعاني من أي أعراض ولم ترتفع درجة حرارته». وواصل:«النني كان مركز للغاية في مباراة الغد وخاض التدريبات بكل قوزة وسجل هدفين خلال التقسيمة ولكن المسحة أثبتت إصابة بكورونا». وأشاد «فضل»، بالجهاز الطبي لمنتخب مصر وبالاجراءات الاحترازية التي تتخذها البعثة في توجو. وأنهى تصريحاته:«تواصلنا مع نادي أرسنال الانجليزي وأبلغناه بحالة اللاعب الصحية». ويواجه منتخب مصر نظيره التوجولي مساء الثلاثاء بمنافسات الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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