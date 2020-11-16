شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من والد محمد النني عقب إصابة نجله بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق ناصر النني والد نجم أرسنال ومنتخب مصر محمد النني، على إصابة اللاعب بفيروس كورونا كوفيد 19.

وقال ناصر النني خلال تصريحات هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الاعلامي أحمد موسى على شاشة قناة صدى البلد:«نجلي لم يشتكي من أي اصابات ولم تظهر عليه الأعراض».

وواصل:«اللاعب كان يستعد بقوة لمباراة الغد أمام توجو ولكن فوجئنا باصابته بالفيروس».

وطمأن والد النني، الجماهير على سلامة اللاعب وعلى عدم ظهور أي أعراض عليه.