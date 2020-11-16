شكرا لقرائتكم خبر عن ‏3 حلول أمام حسام البدري لتعويض غياب محمد النني أمام توجو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة نجم أرسنال ومنتخب مصر الأول محمد النني بفيروس كورونا كوفيد 19. ويلاقي المنتخب المصري نظيره التوجولي مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأخير بالجولة الرابعة من عمر تصفيات أمم أفريقيا 2022. وبات أمام المدير الفني حسام البدري 3 سيناريوهات من أجل تعويض غياب محمد النني بعد اصابته بكورونا. الحل الأول يكمن في الدفع بحمدي فتحي متوسط ميدان الأهلي للعب على الدائرة بجوار طارق حامد، في ظل غياب عمرو السولية للإيقاف. أما المقترح الثاني فيدور حول الاستعانة بخدمات محمد مجدي أفشة للقيام بدور مركز رقم 8 أمام طاق حامد والاستفادة من قدرته على صناعة اللعب. الحل الثالث والذي يحمل شىء من المغامرة هو ترك طارق حامد وحيداً على دائرة المنتصف، مع الدفع بمهاجم صريح بجوار مصطفى محمد وهو أحمد حسن كوكا وقلب الطريقة إلى 4 -1 – 3 – 2، وهو أمر قد يفكر البدري فيه في ظل الانتقادات التي تعرض لها أداء المنتخب المصري والفقر الهجومي الذي عانه منه خلال مواجهة توجو بالقاهرة، فضلاً عن عدم الدفع بأحمد حسن كوكا الذي يقدم مروداً مميزاً في الدوري اليوناني. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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