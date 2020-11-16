شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد النني بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض محمد النني، لاعب خط وسط المنتخب الوطني وفريق أرسنال الإنجليزي، للإصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات القليلة الماضية. وأجري لاعبو المنتخب الوطني مسحة أمس عند وصولهم لتوجو، وجاءت نتيجة المسحة إيجابية لـ«النني» ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن مواجهة الثلاثاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة محمد النني بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.