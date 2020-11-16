شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي: من الوارد حدوث تغييرات في الجهاز الفني لمنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي بقناة النادي الأهلي أمير هشام، أن هناك تغيير وارد داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «التريند» :«لا نتمنى حدوث ذلك ولكنه أمر وارد».
وواصل:«لسنا ضد منتخب مصر، بل ندعم كل من يرتدي قميص الفراعنة وكذلك جهازه الفني».
ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره التوجولي، بملعب الأخير غداً الثلاثاء بمنافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2022.
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