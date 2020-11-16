شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يهدد باللجوء للمحكمة الرياضية في قضية مواجهة برسبوليس الإيراني والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي النصر السعودي اليوم الاثنين أنه سيتوجه إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس» بشأن مباراته أمام برسبوليس الإيراني. وأبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي النصر برفض دعوى الاستئناف بشأن قرار لجنة الانضباط حول مباراته أمام برسبوليس. وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد القاري في وقت سابق رفض اعتراض نادي النصر بخصوص أهلية عدد من لاعبي نادي بيرسيبوليس الإيراني الذين شاركوا في مباراة الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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