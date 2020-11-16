شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تهزم الإمارات بثلاثية ودياَ والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر المنتخب الإماراتي أمام ضيفه البحريني 1 /3 في المباراة الدولية الودية التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على إستاد زعبيل في نادي الوصل. وتقدم المنتخب الإماراتي بهدف عن طريق كايو في الدقيقة 33 ثم أدرك محمد جاسم التعادل للبحرين في الدقيقة 74 وأضاف محمد الرميحي الهدفين الثاني والثالث للفريق الضيف في الدقيقتين 82 و85 . وتأتي المباراة في إطار استعدادات الفريقين للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستستكمل بداية من آذار/مارس المقبل بعد ان تأجلت بسبب جائحة كورونا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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