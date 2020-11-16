شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستهدف «موليكا» لضمه في التعاون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يخطط باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق التعاون السعودي، لتدعيم هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية من خلال التعاقد مع الكونغولي جاكوسن موليكا مهاجم ستاندر دى لياج البلجيكي.
وكان موليكا مهاجم مازيمبي السابق قريبا من الانتقال للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي إلا ان الصفقة لم تتم ليرحل اللاعب إلى صفوف الفريق البلجيكي.
واستقر الفرنسي على ضم موليكا ليحل محل الاسترالي ميتشيل ديوك الذي لم يقدم المستوى المنتظر هذا الموسم.
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