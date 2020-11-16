شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يؤجل معسكر سموحة للدوري العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تأجيل دخول الفريق في معسكر مغلق في الوقت الحالي، استعدادا للموسم الكروي الجديد.
ويرى أحمد سامي، أن الفريق يحتاج لإقامة تدريبات مكثفة في الوقت الحالى للتعرف على قدرات اللاعبين ثم تأجيل الدخول في معسكر مغلق للموسم الجديد لوقت لاحق.
ويخوض سموحة تدريباته اليومية على فترتين لرفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين.
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