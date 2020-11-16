شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه سيراميكا كليوباترا ودياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي اجراءات الاتفاق مع نادى سيراميكا كليوباترا، على إقامة مواجهة ودية بين الفريقين يوم السبت المقبل. الودية تأنى فى إطار تحضيرات الفريق لاستكمال منافسات كأس العرب للأندية الأبطال، حال استئنافها بجانب مسابقة الدورى الممتاز فى نسختها الجديدة. وكان الفريق قد خاض وديتين أمام السكة الحديد وأبوشحاتة حيث تعادل مع الأول وفاز على الثانى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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