محسن صلاح يترأس بعثة المقاولون فى جيبوتى لمواجهة سولار بالكونفدرالية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب المشرف على قطاع الكرة، في تصريحات خاصة، أن المهندس محسن صلاح رئيس النادى سيتولى رئاسة بعثة المقاولون في جيبوتى، خلال المشاركة الأولى لذئاب الجبل في دور الـ 64 بكأس الكونفدرالية الأفريقية والتى من المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجارى، حيث يلتقى المقاولون بنظيره أرتا سولار. وأجرى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» قرعة الدور التمهيدي للنسخة المقبلة لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية في مقر الاتحاد في القاهرة، بدون حضور أي ممثل للأندية أو وسائل الإعلام وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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