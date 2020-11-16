شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة في الحالة الصحية لـ«القيعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إبراهيم المنيسي، مقدم برنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلى، آخر تطورات الحالية الصحية للمهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.

وقال المنيسى إن حالة المهندس عدلى القيعى مستقرة، مؤكدا أنه بدأ مرحلة التعافى وسيجري مسحة طبية خلال يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير، لافتا إلى أن القيعى يطبق العزل والاجراءت الاحترازية بأحد المستشفيات.

وأكد المنيسي أن عدلى القيعى أبلغه بإرسال تحياته للجميع وشكرهم على حرصهم الدائم على الاطمئنان على سلامته معتذرا على عدم استطاعته على الرد على المكالمات الهاتفية، نظرا لحاجته للراحة في مرحلة العزل.