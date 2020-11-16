شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرون يفوز على موزمبيق بثنائية فى التصفيات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الكاميروني فوزا مهما على مضيفه الموزمبيقي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب «ستاديو دي زامبيتو» بالعاصمة مابتوتو، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة السادسة، لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021. ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 10 نقاط، ليواصل تصدره للمجموعة، بينما تجمد رصيد موزمبيق، عند 4 نقاط، في المركز الثاني. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاميرون يفوز على موزمبيق بثنائية فى التصفيات الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.