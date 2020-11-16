شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يترأس مؤتمر اللجان الأولمبية لدول ‏G20.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يترأس رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي ‏الفيصل، مؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول ‏مجموعة العشرين الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة بين الأمانة السعودية ‏لمجموعة العشرين، واللجنة الأولمبية العربية السعودية، لأول مرة على مستوى قمة دول ‏العشرين، عند الساعة الثانية من ظهر غدٍ (الثلاثاء) في المدينة الرقمية بالرياض، تحت عنوان ‏‏«الحركة الأولمبية خلال جائحة كورونا وبعدها»، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية ‏المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020.‏

ويناقش المؤتمر أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الأولمبي والرياضي على المستوى ‏العالمي بعد الجائحة العالمية «كوفيد19»، إضافة لتسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه ‏الحركة الأولمبية بمساعدة المجتمع الدولي على الاستشفاء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً من ‏الآثار الناجمة بعد الجائحة.‏

ويستضيف المؤتمر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ كرئيس فخري ‏للمؤتمر، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن ‏سلطان، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليابانية مومي كيكو، ورئيس اللجنة ‏الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاجو، ومدير عام منظمة الصحة ‏العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، ورئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية روبن ميتشل، و‏رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ويتولد بانكا، ومدير التضامن الأولمبي وعلاقات ‏اللجان الأولمبية جيمس ماكلويد، ورئيس مجموعة تواصل الشباب ‏Y20‏ عثمان المعمر، ونائب رئيس ‏مجموعة تواصل المجتمع الحضري ‏U20‏ المهندس حسام القرشي.

وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية قد وجهت الدعوة لكافة اللجان الأولمبية الوطنية لدول ‏مجموعة العشرين، إضافة إلى اللجان الأولمبية الوطنية للدول التي تمت دعوتها لحضور قمة ‏مجموعة العشرين وهي: الإمارات، والأردن، وإسبانيا، ورواندا، وسنغافورة، وسويسرا، وفيتنام، ‏ومنظمة الصحة الدولية، والاتحادات الدولية واللجان الأولمبية القارية.‏