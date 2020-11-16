شكرا لقرائتكم والده: محمد الننى كان وعدنا بزيارة الغربية بعد مباراة توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال ناصر الننى والد محمد الننى نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزى إن نجله لم يزور الغربية مؤكدا أنه كا سيزور مسقط رأسه بعد مباراة توجو المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون.
وأكد ناصر في تصريحات خاصة إن نجله تعرض لنزلة برد وكان يعاني من اعراض البرد وتحدثت معه منذ 3 ساعات وكانت حالته جيدة مضيفا أن أخر مكالمة بينه وبين نجله اطمان خلالها عليه مؤكدا انه يعاني من نزلة برد فقط وانه سيقوم بالاتصال به مجددا للاطمئنان عليه.
وأكد ناصر النني أن نجله لم يشتكي من اي اعراض قوية وكل الأعراض عبارة عن نزلة برد خفيفة فقط ولا توجد أي أمور مقلقة وان البرد جاء نتيجة تغيير الجو وسيعيد المسحة للاطمئنان على حالته.
وأعلن اتحاد الكرة، منذ قليل إصابة محمد النني، بفيروس كورونا، بعد إجراء مسحة للاعبي المنتخب، قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة مع توجو ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.
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