شكرا لقرائتكم شادى رضوان يعلن إعارته إلى البنك الأهلى ويوجه الشكر لمسئولى القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه شادى رضوان لاعب النادى الأهلى الصاعد، الشكر إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد الوافقة على إعارته إلى فريق البنك الأهلى، وكتب شادى عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: بشكر النادي الاهلي على موافقتهم على اعارتي لمدة موسم واحد لنادي البنك الاهلي خطوه كنت محتاجها وخطوة مهمه في مستقبلي، ان شاء الله اكون عند حسن الظن واقدم موسم كويس للفريق ولنفسي.



شادي رضوان

وفى وقت سابق، أعلن حمادة هاشم مدير التعاقدات بالبنك الأهلي، أن ثنائي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، السنغالي أليو بادجي والأنجولي جيرالدو، خارج حسابات النادي خلال الموسم الجديد، موضحًا خلال تصريحات تليفزيونة، أن فكرة التعاقد مع الثنائي غير مطروحة بالمرة، مشيرًا إلى إنه يتم التفاوض مع لاعبين آخرين في الفترة الحالية.

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وأكد حمادة هاشم أن فكرة التعاقد مع الثنائي المخضرم محمد ناجي جدو ومحمد نجيب خلال الموسم الجديد، غير مطروحة هى الأخرى، في ظل وجود لاعبين مميزين في نفس مركزيهما.

وأوضح مدير التعاقدات بالبنك الأهلى، أن هناك مفاوضات جارية مع لاعبين بالاهلي والزمالك من اجل التعاقد معهم قبل غلق فترة الانتقالات، مشيرًا إلي أن الفريق يطمح في تحقيق نتائج جيدة خلال الموسم الجديد.

وكشف حمادة عن وصول المفاوضات مع شادي رضوان لاعب فريق الأهلي، الي مراحل متقدمة، في ظل التعاون مع القلعة الحمراء والتعاقد مع محمد فخري لاعب الشباب علي سبيل الاعارة لمدة عام، لافتًا إلى أنه سيتم الاعلان عن صفقة رضوان خلال الساعات المقبلة بعد انهاء المفاوضات مع النادي الأهلي.