شكرا لقرائتكم رغم إصابته بكورونا.. النني شارك في مران المنتخب وسجل هدفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم تظهر على محمد النني لاعب منتخب مصر أي أعراض خلال خوضه لمران المنتخب اليوم استعدادا لمواجهة توجو غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا.

النني شارك بشكل طبيعي في المران وسجل هدفين، وتألق بشكل بالغ واحتفل مع لاعبي المنتخب في جو من التفاؤل قبل لقاء الغد.

ويبدو أن عدد المخالطين للنني كان كبيرا بعد مشاركته واحتفاله بالأهداف في مران المنتخب الرئيسي.

وسيجرى المنتخب الوطني كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على باقي لاعبي الفراعنة من الإصابة بالفيروس.

واستقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع بحمدي فتحي لاعب الأهلي في خط الوسط بديلا عن محمد النني الذى تأكدت إصابته بكورونا.

وبذلك يلعب حمدي فتحي في وسط الملعب بجوار طارق حامد الذى يلعب هو الآخر بديلا لعمرو السولية المستبعد بسبب الإيقاف.

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تواصل النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الذى يخضع للعزل الطبي في الجونة حاليا، مع زميله في المنتخب محمد النني للاطمئنان عليه عقب إصابة الأخير بفيروس كورونا واللحاق بصلاح في الإصابة.

وأجرى صلاح مكالمة هاتفية مع لاعب أرسنال يشد من أزره ويواسيه لغيابه عن صفوف المنتخب في مباراة توجو غدا الثلاثاء.

أرسل نادي أرسنال الإنجليزي خطابا الى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالبه بارسال نتيجة تحاليل لاعبه محمد النني فور علمه من طبيب المنتخب بإصابة اللاعب الدولي بفيرو س كورونا.

وقرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر اجراء مسحة ثانية لنجم الفراعنة محمد النني للتأكد من إيجابية إصابته بكورونا وتأكيد ما جاء في المسحة الأولى من عدمه.

وأظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.

وعلى الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها.

كما قررت إدارة البعثة بعد الاطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أبو العلا إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق اجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى، حيث ستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من انجلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأول وقبل السفر أمس إلى توجو .