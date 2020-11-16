شكرا لقرائتكم الصحف الإنجليزية تسلط الضوء على إصابة النني بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على إصابة محمد النني لاعب المنتخب الوطني وأرسنال الإنجليزي بكورونا، وقالت صحيفة ميرور : "إصابة لاعب وسط أرسنال محمد النني بفيروس كورونا أثناء أداء واجبه في مصر"

وأعلن اتحاد الكرة، منذ قليل إصابة محمد النني، بفيروس كورونا، بعد إجراء مسحة للاعبي المنتخب، قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة مع توجو ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

واستقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع بحمدي فتحي لاعب الأهلي في خط الوسط بديلا عن محمد النني الذى تأكدت إصابته بكورونا.

وبذلك يلعب حمدي فتحي في وسط الملعب بجوار طارق حامد الذى يلعب هو الآخر بديلا لعمرو السولية المستبعد بسبب الإيقاف.

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وقرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر اجراء مسحة ثانية لنجم الفراعنة محمد النني للتأكد من إيجابية إصابته بكورونا وتأكيد ما جاء في المسحة الأولى من عدمه.

وأظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.

وعلى الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها.

كما قررت إدارة البعثة بعد الاطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أبو العلا إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق اجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى، حيث ستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من انجلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأول وقبل السفر أمس إلى توجو .