شكرا لقرائتكم الجناينى يطمئن على بعثة المنتخب فى توجو بعد إصابة النني بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عدة اتصالات هاتفية مع بعثة المنتخب الوطني الموجودة في توجو برئاسة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ويرافقها جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة، للاطمئنان على جميع أعضاء البعثة،وأكد رئيس الاتحاد أنه حزين على إصابة محمد النني بفيروس كورونا ، إلا أنه في الوقت نفسه على ثقة من الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها النني والتي ستمكنه من تخطي هذه المحنة التي لم يعد أحد في العالم في معزل عنها أو بعيد من التعرض لها.

كما أكد عمرو الجنايني على ثقته في جميع اللاعبين وأعضاء جهازهم الفني وما يتمتعون به من عزم واصرار لإعادة منتخب بلادهم إلى مكانته الطبيعية، مشيرا إلى ارتياحه الكامل للاجراءات التي اتخذتها ادارة البعثة للحفاظ على سلامة أعضائها.

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ويلتقى منتخب مصر مع توجو غدا الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس باستاد القاهرة.

وأظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي، الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.

وعلى الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها.