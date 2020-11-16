المصرى يقرر تعديل عقد البوركيني سعيدو صنبورى وزيادته للضعف

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جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تعديل عقد البوركينى سعيدو صنبورى وزيادته للضعف على أن يعود اللاعب لتدعيم صفوف الفريق خاصة أن الجهاز الفنى بقيادة على ماهر يسعى لتدعيم صفوف النادى الساحلى بمدافع سوبر وفى حالة عودة صنبورى فلن يحتاج المصرى للتعاقد مع مدافع جديد. كان اللاعب قد انقطع عن تدريبات الفريق منذ فترة طويلة عقب عودة النشاط بعد انحصار وباء كورونا بعد مشادة حدثت بينه وبين طارق العشرى المدير الفنى السابق للمصرى أدت لإنقطاع اللاعب عن التدريبات وسفره لبلاده عقب فتح المجال الجوى.

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