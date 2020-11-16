شكرا لقرائتكم شاهد آخر ظهور للننى قبل اكتشاف إصابته بـ"كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت الجماهير المصرية صدمة جديدة فبعد إصابة نجمنا محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى بفيروس كورونا لحق به محمد الننى نجم أرسنال حيث أعلن اتحاد الكرة عن إيجابية مسحة اللاعب في توجو حيث يستعد الفراعنة لمواجهة منتخب الأخير في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.





محمد النني شارك بشكل طبيعي في المران وسجل هدفين، وتألق بشكل بالغ واحتفل مع لاعبي المنتخب في جو من التفاؤل قبل لقاء الغد وظهر اللاعب في صورة مع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى وعلى جبر لاعب بيراميدز.

واستقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع بحمدي فتحي لاعب الأهلي في خط الوسط بديلا عن محمد النني الذى تأكدت إصابته بكورونا وبذلك يلعب حمدي فتحي في وسط الملعب بجوار طارق حامد الذى يلعب هو الآخر بديلا لعمرو السولية المستبعد بسبب الإيقاف.

تواصل النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الذى يخضع للعزل الطبي في الجونة حاليا، مع زميله في المنتخب محمد النني للاطمئنان عليه عقب إصابة الأخير بفيروس كورونا واللحاق بصلاح في الإصابة.

وأجرى صلاح مكالمة هاتفية مع لاعب أرسنال يشد من أزره ويواسيه لغيابه عن صفوف المنتخب في مباراة توجو غدا الثلاثاء أرسل نادي أرسنال الإنجليزي خطابا الى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالبه بارسال نتيجة تحاليل لاعبه محمد النني فور علمه من طبيب المنتخب بإصابة اللاعب الدولي بفيرو س كورونا.

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وقرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر اجراء مسحة ثانية لنجم الفراعنة محمد النني للتأكد من إيجابية إصابته بكورونا وتأكيد ما جاء في المسحة الأولى من عدمه.

وأظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.

وعلى الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها.

كما قررت إدارة البعثة بعد الاطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أبو العلا إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق اجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى، حيث ستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من انجلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأول وقبل السفر أمس إلى توجو .