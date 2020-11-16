شكرا لقرائتكم محمد النني يعود على نفس طائرة المنتخب من توجو عقب إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود محمد النني نجم المنتخب الوطني ونادي الأرسنال الأنجليزي الذي أُصيب منذ قليل بفيروس كورونا على نفس طائرة المنتخب الوطني التي ستقل الفريق القومي للقاهرة عقب مباراة توجو غداً وقال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لأدارة إتحاد الكرة أن هناك إتفاق مع السفارة المصرية في توجو على عودة أي لاعب قد يتعرض للأصابة بفيروس كورونا مع البعثة بعد تطبيق جميع الأجراءات الإحترازية خلال رحلة العودة والتي يأتي في مقدمتها إرتداء النني "ملابس خاصة بالعزل" مع تعقيم الطائرة جيداً وجميع افراد البعثة ، موضحاً في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تخصيص أكثر من كرسي في مؤخرة الطائرة للنني وسيكون هناك تباعد كبير بين اللاعب وبين باقي اللاعبين وافراد البعثة حفاظاً على سلامتهم.

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ويلتقي منتخب مصر مع توجو في السادسة من مساء غداً ، الثلاثاء، في توجو في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2022) علماً بأن المنتخب المصري فاز في لقاء الفريقين أمس الأول ، السبت، بهدف نظيف في القاهرة.

وأعلن إتحاد الكرة منذ قليل إصابة نجم منتخبنا الوطني والإرسنال محمد النني بفيروس كورونا ليغيب عن لقاء الغد ويلحق بنجم المنتخب ونادي ليفرلول الإنجليزي محمد صلاح الذى أُصيب بكورونا قبل لقاء أمس الأول ويخضع حالياً للعزل بمدينة الجونة.