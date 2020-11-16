شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه سيراميكا وديا السبت المقبل استعدادا للبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجراءات الاتفاق مع نظيره بنادى سيراميكا على إقامة مواجهة ودية بين الفريقين يوم السبت المقبل وتأتي هذه الودية فى إطار تحضيرات الدراويش لاستكمال منافسات كأس العرب للأندية الأبطال حال استئنافها بجانب مسابقة الدورى المحلى فى نسختها الجديدة..وكان الفريق قد خاض وديتين أمام السكة الحديد وأبوشحاتة حيث تعادل مع الأول وفاز على الثانى.

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وكان مجلس الإدارة قد نجح مؤخرا فى استعادة جهود الدولى التونسى فخر الدين يوسف من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادي التعاون السعودى وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد.

وتعاقد النادى الإسماعيلى مع إبراهيم عبد القوى، لاعب وسط سموحة، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعدما أوصت لجنة التعاقدات فى الدراويش بضم اللاعب فى ظل قدراته المميزة سواء بالجانب الدفاعى أو الهجومى ، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.