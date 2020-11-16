شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد إقامة مواجهة المنتخب الأولمبي والبرازيل فى موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، ان مباراة المنتخب الأولمبي أمام البرازيل ستقام غداً في موعدها دون أى تغيير، نافين ما يتردد حول وجود أزمات مع الجانب البرازيلي بشأن المقابل المادي لراقصي السامبا لخوض المباراة المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ، وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن المنتخب البرازيلي أدي مرانه اليوم علي ستاد القاهرة استعدادا للمباراة وكذلك منتخب مصر الاوليمبي ولا يوجد ما يمنع اقامة المباراة غدا.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم أمين عمر لإدارة ودية منتخب مصر الأولمبي والبرازيل، ، ويتولى مهمة حكم الفيديو محمد الصباحي.