شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد إقامة مواجهة المنتخب الأولمبي والبرازيل فى موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، ان مباراة المنتخب الأولمبي أمام البرازيل ستقام غداً في موعدها دون أى تغيير، نافين ما يتردد حول وجود أزمات مع الجانب البرازيلي بشأن المقابل المادي لراقصي السامبا لخوض المباراة المقرر لها التاسعة مساء غد، الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ، وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن المنتخب البرازيلي أدي مرانه اليوم علي ستاد القاهرة استعدادا للمباراة وكذلك منتخب مصر الاوليمبي ولا يوجد ما يمنع اقامة المباراة غدا.
وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم أمين عمر لإدارة ودية منتخب مصر الأولمبي والبرازيل، ، ويتولى مهمة حكم الفيديو محمد الصباحي.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يؤكد إقامة مواجهة المنتخب الأولمبي والبرازيل فى موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.