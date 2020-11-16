شكرا لقرائتكم وادي دجلة يقرر مواجهة المحلة وإنبى والإنتاج وديا استعدادا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، بقيادة اليونانى بابافاسيليو، على خوض ثلاث مواجهات ودية خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الكروى الجديد، الذى سينطلق فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، حيث يحرص الجهاز الفنى الدجلاوى على إقامة فترة إعداد جيدة للفريق من أجل تفادى البدايات السيئة التى وقع فيها دجلة بالموسم المنقضى وأدت لصراعه الهبوط حتى نهاية الدورى، وقرر بابافاسيليو أن ينطلق معسكر إعداد وادى دجلة فى العين السخنة يوم الجمعة المقبل 20 نوفمبر الجارى، على أن يستمر لمدة 7 أيام، ويتخلله مواجهتين وديتين.

ويخوض وادى دجلة المواجهة الودية الأولى أمام غزل المحلة يوم الخميس قبل السفر إلى العين السخنة لإنطلاق معسكر الإعداد، والذى سيخوض خلاله الفريق الدجلاوى مواجهة أمام إنبى يوم الأربعاء 22 من الشهر الجارى، ثم مواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس 26، على أن ينتهى معسكر السخنة يوم 27 من نوفمبر الجارى.

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من ناحية أخرى، تغيرت شروط نادي وادي دجلة الخاصة ببيع أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فبعد أن كان الاتفاق ينص على دفع مقابل مادي بخلاف إعارة 2 من لاعبى الأهلى لوادى دجلة، عاد وطلب مسئولو دجلة أن تعقد الصفقة بعيدا عن اللاعبين، على أن يتم حساب قيمة صفقات المعارين حال الاستقرار على ضم أي لاعب بعيدا عن صفقة بيكهام.

ويشترط مسئولو دجلة الحصول على 12 مليونا و500 ألف جنيه لإتمام صفقة بيع بيكهام للأهلي والحصول على المبلغ كاش، إلا أن إدارة الأهلي ترغب في تقسيط المبلغ على 3 دفعات، وهو ما يعطل إتمام الصفقة حتى الآن.

وعرض الأهلي على دجلة استعارة اثنين من الثلاثي محمد فخرى وعربى بدر ومحمد شكري، على أن يتم خصم قيمة إعارتهم من قيمة الصفقة، إلا أن الثلاثي لم يلق قبولاً لدى الإدارة الفنية لوادي دجلة، ليتم صرف النظر عن فكرة استعارة لاعبين والتركيز على المقابل المادي فقط.