شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يطمئن على بعثة المنتخب الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، ورئيس بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بتوجو اتصالا تليفونيا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للأطمئنان علي أحوال البعثة والشد من آزرهم قبل مواجهة منتخب توجو غدا ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وحرص وزير الشباب والرياضة خلال اتصاله مع رئيس البعثة بالاطمئنان علي لاعبنا الدولي محمد النني بعد إصابته بفيروس كورونا والتأكد من اتخاذ البعثة كافه أنواع الإجراءات وتنفيذ البرتوكول الطبي علي اللاعب.