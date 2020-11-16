شكرا لقرائتكم خبر عن القبيسي يستعد في الوثبة للبطولات الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن استعداداته للبطولات الدولية، شارك بطل الإمارات راشد بطي القبيسي ممثل الدولة وشرطة أبوظبي في تحدي صعود تل الوثبة، الذي جرى تحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وحقق المركز الرابع في المجموع العام، والأول في الفئات العمرية، وكانت مسافة التحدي 10 كيلومترات، وشارك (411) متسابقاً ومتسابقة لأول مرة في تاريخ السباقات المجتمعية، وبلغت نسبة المواطنين والمواطنات 35% مما يدل على مدى الإقبال الجماهيري، بالرغم من جائحة (كوفيد 19)، وتم منح جميع المشاركين ميداليات وشهادات مشاركة، من دون تتويج، بناء على تعليمات التباعد والتدابير الاحترازية.

أحرز المركز الأول في السباق صالح الحمادي، وتبعه ساري الحمادي، ثم أبوبكر اللوقاني، ثم راشد بطي القبيسي، وفي سباق 5 كيلومترات احتل الأردني فادي العجوي المركز الأول، وتلاه البريطاني بيتر مور، والثالث الفلبيني روي ليونارد.