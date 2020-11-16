شكرا لقرائتكم خبر عن القبيسي يستعد في الوثبة للبطولات الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن استعداداته للبطولات الدولية، شارك بطل الإمارات راشد بطي القبيسي ممثل الدولة وشرطة أبوظبي في تحدي صعود تل الوثبة، الذي جرى تحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وحقق المركز الرابع في المجموع العام، والأول في الفئات العمرية، وكانت مسافة التحدي 10 كيلومترات، وشارك (411) متسابقاً ومتسابقة لأول مرة في تاريخ السباقات المجتمعية، وبلغت نسبة المواطنين والمواطنات 35% مما يدل على مدى الإقبال الجماهيري، بالرغم من جائحة (كوفيد 19)، وتم منح جميع المشاركين ميداليات وشهادات مشاركة، من دون تتويج، بناء على تعليمات التباعد والتدابير الاحترازية.
أحرز المركز الأول في السباق صالح الحمادي، وتبعه ساري الحمادي، ثم أبوبكر اللوقاني، ثم راشد بطي القبيسي، وفي سباق 5 كيلومترات احتل الأردني فادي العجوي المركز الأول، وتلاه البريطاني بيتر مور، والثالث الفلبيني روي ليونارد.
كانت هذه تفاصيل خبر القبيسي يستعد في الوثبة للبطولات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.