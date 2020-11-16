شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يكثف تحضيراته للقاء بني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

واصل فريق اتحاد كلباء تدريباته لمباراة بني ياس الجمعة المقبل ضمن الأسبوع السادس لدوري الخليج العربي والتي يأمل من خلالها «النمور» لمواصلة الفوز.

Advertisements

وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب الأوروجوياني خورخي داسيلفا منح اللاعبين راحة قصيرة لم تتجاوز 24 ساعة عقب مباراة الفريق أمام الجزيرة يوم الخميس الماضي في إياب كأس الخليج العربي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل على إثرها كلباء بمجموع المباراتين بعد أن كسب لقاء الذهاب بنتيجة 1/2، إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وشهد تدريب الفريق علي كانو اللوغاني رئيس شركة الكرة ومحمد عبد الله الزعابي مشرف الفريق، وحضر التدريب كل اللاعبين باستثناء التوجولي بنبيل مالابا الذي انضم لمنتخب بلاده، وينتظر أن يصل اليوم.

وأثنى اللوغاني على الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في مباراتيه الأخيرتين على صعيد الدوري والكأس، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل تقديم مستوى أفضل في الاستحقاقات القادمة وتحقيق تطلعات الجماهير.