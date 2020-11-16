شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يكثف تحضيراته للقاء بني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر
واصل فريق اتحاد كلباء تدريباته لمباراة بني ياس الجمعة المقبل ضمن الأسبوع السادس لدوري الخليج العربي والتي يأمل من خلالها «النمور» لمواصلة الفوز.
وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب الأوروجوياني خورخي داسيلفا منح اللاعبين راحة قصيرة لم تتجاوز 24 ساعة عقب مباراة الفريق أمام الجزيرة يوم الخميس الماضي في إياب كأس الخليج العربي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل على إثرها كلباء بمجموع المباراتين بعد أن كسب لقاء الذهاب بنتيجة 1/2، إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
وشهد تدريب الفريق علي كانو اللوغاني رئيس شركة الكرة ومحمد عبد الله الزعابي مشرف الفريق، وحضر التدريب كل اللاعبين باستثناء التوجولي بنبيل مالابا الذي انضم لمنتخب بلاده، وينتظر أن يصل اليوم.
وأثنى اللوغاني على الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في مباراتيه الأخيرتين على صعيد الدوري والكأس، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل تقديم مستوى أفضل في الاستحقاقات القادمة وتحقيق تطلعات الجماهير.
كانت هذه تفاصيل خبر كلباء يكثف تحضيراته للقاء بني ياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.