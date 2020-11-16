شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يتراجع ويخسر بالثلاثة من البحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

خسر المنتخب الوطني أمام نظيره البحريني 3-1 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما على استاد الوصل في زعبيل، وانتهى شوطها الأول إماراتياً بهدف دون مقابل.

وقدم المنتخب وجهاً متميزاً في الشوط الأول الذي كان فيه الطرف الأفضل والأكثر سيطرة وتحكماً، قبل أن ينجح الضيف في قلب الأمور في الشوط الثاني ليسجل ثنائية حسم بها المواجهة الودية.

وخاض المنتخب اللقاء بتشكيل ضم عنصرين جديدين لم يشاركا أمام طاجيكستان، واعتمد المدرب على خالد عيسى في حراسة المرمى، والرباعي الدفاعي المكون من محمد فوزي يميناً، ومحمود خميس يساراً، ويوسف جابر وخليفة الحمادي في قلب الدفاع.

واعتمد المدرب على ثنائي الارتكاز عبدالله رمضان وعلي سالمين، ومن أمامهما الثلاثي فابيو ليما، وبندر الأحبابي، وكايو كانيدو، وعلي مبخوت كرأس حربة.

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ودخل الضيوف سريعاً في أجواء اللقاء، وكاد محمد الرميحي أن يمنح الأحمر التقدم بتسديدة من خارج المربع ارتدت من العارضة، لينجو مرمى خالد عيسى من هدف مؤكد.

وقام المنتخب ببعض المحاولات الهجومية من خلال الاعتماد على تحركات الظهيرين، دون خطورة كبيرة على مرمى الحارس البحريني. وعاد الضيف ليهدد مرمى خالد عيسى بتسديدة من عبد الوهاب المالود مرت بجوار القائم الأيمن، ليتحول اللعب سجالاً بين المنتخبين، حتى تمكن كايو كانيدو من تسجيل الهدف الأول بقميص المنتخب الوطني بتسديدة من على حدود المربع البحريني ليمنح «الأبيض» التقدم 1-0 (33).

وتواصل التألق الإماراتي مع تهديد علي مبخوت وليما وكايو لمرمى سيد جعفر، دون أن يفلح لاعبونا في تسجيل هدف التعزيز.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع المدرب بالمهاجم تيجالي بدلاً من علي مبخوت، وسط محاولات قام بها كلا المنتخبين، دون أن تسفر عن تغيير في نتيجة اللقاء.

وعاد المدرب بينتو لتغيير كايو الذي عانى إصابة طفيفة، ليزج بعلي صالح بدلاً منه. وترجم المنتخب البحريني التفوق في الحصة الثانية، وتمكن من إدراك التعادل عبر محمد جاسم من ركلة جزاء (75).

وأهدر فابيو ليما فرصة من النوع الذي لا يهدر حين فشل في هز شباك البحرين، وهو على بعد أمتار قليلة من المرمى الخالي من الحارس، ليهدر فرصة من النوع الذي لا يهدر، بينما تكفل خالد عيسى بإبطال محاولات المنافس الأحمر، قبل أن تهتز شباكه بالهدف الثاني عبر محمد الرميحي الذي استفاد من دربكة في المربع بعد ركنية، ليسجل هدف الفوز الثمين (81)، ليعود الرميحي ويضيف الهدف الثالث بتسديدة في سقف مرمى خالد عيسى (86).