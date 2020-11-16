شكرا لقرائتكم خبر عن أسرته تحسم الجدل.. محمد صلاح يشجع الأهلي أم الزمالك؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الجدل عندما تحدث عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تجمع بين الأهلي والزمالك يوم27 من الشهر الجاري، رافضاً الكشف عن الفريق الذي يشجعه ويتمنى فوزه بالبطولة، فذهب البعض إلى التأكيد على أنه يشجع الأهلي، وأوضح البعض أنه يشجع الزمالك.

لكن مصدراً داخل أسرة محمد صلاح، أكد أن النجم المصري ينتمي للنادي الأهلي منذ الصغر ويرتبط بتشجيع القلعة الحمراء منذ نعومة أظفاره.

وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن اللاعب له العديد من الذكريات مع تيشيرت الأهلي فى سن الطفولة بالإضافة لتيشرت منتخب هولندا الذي كان يشجعه اللاعب منذ مداعبته لكرة القدم.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، فقد أكد عبد العزيز البمبي خال النجم المصري محمد صلاح ورئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح أن اللاعب يميل منذ صغره للنادي الأهلي ولم يلاحظ عليه أي من أفراد الأسرة تشجيعه لنادي الزمالك، مؤكداً أن كل أفراد أسرة اللاعب يشجعون الأهلي بما فيهم والده وشقيقه الأصغر نصر صلاح.

وباستطلاع آراء العديد من أصدقاء اللاعب، أكدوا أن اللاعب يشجع نادي القرن منذ الصغر وكان يدخل في مشاحنات مع زملائه في المدرسة بسبب مباريات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز وقت طفولة اللاعب.

وأكد أحد الأصدقاء المقربين للاعب والذي رفض ذكر اسمه أن اللاعب أهلاوي ويرتبط بصداقات مع جميع لاعبي الأهلي، مؤكداً أن اللاعب في جلساته الخاصة معهم كان دائماً ما يؤكد على أن لاعبي الزمالك لا يلتزمون في معسكر المنتخب على العكس من لاعبي الأهلي الذين يتعاملون بمنتهى الاحترافية.

والجدير بالذكر أن مدرب المقاولون السابق محمد عودة والذي تولى تدريب صلاح أثناء لعبه بصفوف نادي المقاولون، أكد أنه يعرف لاعب ليفربول الحالي وواثق تماماً من أنه يشجع النادي الأهلي، كما كان صلاح نفسه قال في تصريحاته إن أسطورة الأهلي والكرة المصرية محمود الخطيب ورئيس النادي الأهلي الحالي هو ملهمه في الملاعب، وأكد كذلك أن مثله الأعلى في الملاعب هو لاعب الأهلي السابق محمد أبوتريكة، وأن ضياء السيد لاعب الأهلي سابقاً هو مدرب المفضل مصرياً..