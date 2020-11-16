اتحاد الكرة: النني شارك في مران المنتخب قبل اكتشاف إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد فضل عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، والمتواجد مع بعثة منتخب مصر في توجو، أن محمد النني شارك في مران منتخب مصر كاملًا منذ ساعات قليلة ماضية.

وأشار فضل في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن النني شارك في المران كاملًا وسجل هدفين خلاله، قبل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن اتحاد الكرة المصري إصابة محمد النني بفيروس كورونا، بينما جاءت مسحات بقية اللاعبين سلبية، وذلك وفقًا لبيان رسمي.

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وقال فضل: "النني لم يشعر بأي أعراض وحالته الصحية جيدة جدًا، وكان يستعد لمواجهة توجو وشارك في المران كاملًا وسجل خلاله هدفين".

واختتم: "النني سيعود معنا إلى مصر، لدينا مكان في الطائرة يتم تخصيصه للعزل ولن يتواجد معه إلا الأطباء، لدينا بروتوكول صحي كامل لمثل هذه الحالات".

الجدير بالذكر أن مصر ستواجه توجو غدًا، الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.