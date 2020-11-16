إصابة لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم، إصابة لويس سواريز مهاجم المنتخب ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأصدر الاتحاد الأوروجوياني بياناً رسمياً، يؤكد فيه تعرض سواريز بفيروس كورونا أثناء معسكر المنتخب الذي يخوض تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية. Advertisements وتأتي إصابة سواريز بفيروس كورونا قبل يومين من مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية. جدير بالذكر أن إصابة سواريز بفيروس كورونا، ستمنع المهاجم الأوروجوياني من المشاركة في مباراة فريقه أتلتيكو مدريد أمام فريقه السابق برشلونة. ويلتقي أتلتيكو مدريد بنظيره برشلونة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني "الليجا".

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