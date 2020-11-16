16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أظهرت الجولة الأحدث من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الاثنين عن 16 إصابة جديدة بالعدوى، وهي الحصيلة الأعلى في بريميرليج.

وظهرت الحالات الـ16 خلال الاختبارات التي جرت على 1207 لاعبا ومنتسبا للأندية منذ يوم الإثنين 9 نوفمبر الماضي وحتى يوم أمس الأحد 15 نوفمبر.

ولم تكشف رابطة الدوري الإنجليزي عن هوية المصابين أو الأندية التي تضمهم، لكن جميع المصابين يخضعون الآن للعزل الطبي لعشرة أيام.

وتُستأنف مسابقة الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل 21 نوفمبر الجاري بعد فترة التوقف الدولي.

نتائج الاختبارات التسعة السابقة:

الجولة الأولى: 31 أغسطس - 6 سبتمبر - تم اختبار 1605 شخصًا، مع ثلاث حالات إيجابية.

الجولة الثانية: 7-13 سبتمبر - تم اختبار 2131 شخصا، مع أربع حالات إيجابية.

الجولة الثالثة: 14-20 سبتمبر - تم اختبار 1574 شخصا، مع ثلاث حالات إيجابية.

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الجولة الرابعة: 21-27 سبتمبر - تم اختبار 1595 شخصا، مع 10 حالات إيجابية.

الجولة الخامسة: 28 سبتمبر - 4 أكتوبر - تم اختبار 1587 شخصا، مع تسع حالات إيجابية.

الجولة السادسة: 5-11 أكتوبر - تم اختبار 1128 شخصا، مع خمس حالات إيجابية.

الجولة السابعة: 12-18 أكتوبر - تم اختبار 1575 شخصا، مع ثماني حالات إيجابية.

الجولة الثامنة: 19-25 أكتوبر - تم اختبار 1609 شخصا، مع حالتين إيجابيين.

الجولة التاسعة: 26 أكتوبر - 1 نوفمبر - تم اختبار 1446 شخصا، مع 4 حالات إيجابية.

الجولة العاشرة: 2-8 نوفمبر - تم اختبار 1646 شخصا، مع 4 حالات إيجابية.