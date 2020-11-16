اتحاد الكرة يعلن إصابة النني بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن اتحاد الكرة المصري، إصابة محمد النني لاعب خط وسط منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد، بدون ظهور أعراض عليه.
ووفقًا لبيان رسمي نشره اتحاد الكرة المصري، فإن عينة محمد النني جاءت إيجابية، بينما ظهرت النتيجة السلبية لكافة أعضاء منتخب مصر المتواجدين في توجو.
وأوضح اتحاد الكرة أن حالة اللاعب جيدة ويقوم حاليًا بتنفيذ البروتوكول الطبي الخاص بمصابي كورونا، بينما تم التواصل مع إدارة نادي أرسنال لإبلاغهم بالإصابة.
وقررت إدارة بعثة منتخب مصر المتواجدة في توجو، عودة محمد النني إلى القاهرة من جديد حيث سيخضع لمسحة أخرى فور الوصول للتأكد من إصابته.
وأجرى النني ثلاث مسحات منذ قدومه من إنجلترا إلى مصر ومن ثم توجو.
وسيخوض منتخب مصر مباراة أمام توجو غدًا الثلاثاء، خارج الأراضي المصرية، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.
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