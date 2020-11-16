المنتخب الأولمبي يؤدي مرانه الأخير استعدادا للبرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أدى المنتخب الأولمبي مرانه الأخير مساء اليوم الإثنين على ملعب بتروسبورت، استعدادا لمواجهة البرازيل وديا غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بإستاد القاهرة.

وبدأ مران اليوم بمحاضرة شرح خلالها شوفي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، طريقة لعب الفريق البرازيلي، ومفاتيح اللعب التي يعتمد عليها وواجبات كل لاعب في المباراة.

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وأدى الفريق تدريبا قويا في ظل إصرار الجميع على تحقيق نتيجه طيبة أمام البرازيل.

وكان الفريق أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد بمعرفة وزارة الصحة والسكان، والجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور أيمن زين، وبالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

وجاءت نتائج المسحة سلبية، في حين يتم استمرار عزل اللاعب محمود البدري الذي تم نقل عزله إلى منزله، بموافقة الجهاز الطبي بعد توفير بروتوكول العلاج المناسب لحين إتمام شفائه.