تصفيات أمم أفريقيا.. جامبيا تُحبط الجابون.. وبوتسوانا تتخطى زامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حقق منتخب جامبيا فوزاً هاماً على نظيره الجابوني بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022.

وسجل مودو بارو لاعب المنتخب الجامبي هدفين في الدقائق 49 و79، وأحرز برونو إكويل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 89.

ورفع منتخب جامبيا رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد الجابون عند النقطة السابعة في المركز الثاني.

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وأحبط المنتخب الجامبي احتمالية تأهل منتخب الجابون لنهائيات أمم أفريقيا، إذا كان حقق نتيجة الفوز والوصول إلى النقطة العاشرة.

وفي سياق متصل، حقق منتخب بوتسوانا الفوز على زامبيا بهدف دون رد في الجولة ذاتها.

وسجل موشي جاولاولوي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 6 من زمن المباراة.

ورفع منتخب بوتسوانا رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد زامبيا عند النقطة الثالثة ليتذيل المجموعة الثامنة.