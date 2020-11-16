صدام الأهلي والزمالك في نهائي القرن قد يتكرر بعد 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تترقب جماهير الكرة المصرية نهائي القرن في بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث سيجمع بين فريقين من نفس الدولة للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء.

وقد يتكرر صدام الأهلي والزمالك بعد سبعة أيام من نهائي دوري أبطال إفريقيا، حال نجاح قطبي الكرة المصرية في بلوغ المباراة النهائية لكأس مصر لموسم 2019/2020 بعد إعلان مواعيد المباريات المتبقية للمسابقة المحلية.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، مواعيد المباريات المتبقية لبطولة كأس مصر، وحددت يوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل موعدا للمباراة النهائية على ملعب ستاد القاهرة الدولي بالساعة الثامنة.

وسيلتقي الأهلي مع أبو قير للأسمدة على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وسيواجه الزمالك فريق نادي مصر بإستاد السويس يوم السبت المقبل 21 نوفمبر الجاري ضمن منافسات ربع نهائي مسابقة كأس مصر.

وفي الأول من ديسمبر المقبل، يلتقي الفائز من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، مع الاتحاد السكندري على ستاد السويس الجديد، والفائز من لقاء الزمالك ونادي مصر مع طلائع الجيش بإستاد الجيش ببرج العرب في المربع الذهبي.

وفي حال تخطى الأهلي عقبتي أبو قير للأسمدة في ربع النهائي والاتحاد السكندري في نصف النهائي، وتجاوز الزمالك كل من نادي مصر ثم طلائع الجيش، سيلتقي الفريقان الأحمر والأبيض في المباراة النهائية لكأس مصر.

هذا السيناريو ليس بجديد على الكرة المصرية، حيث سبق وضرب الفريقان موعدين بينهما خلال أربعة أيام قبل تسعة أشهر، وكان اللقاء الأول بتاريخ 20 فبراير في كأس السوبر المصري، والثاني في الدوري يوم 24 من الشهر نفسه.

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ونجح الزمالك وقتها في حصد لقب السوبر المصري في الإمارات بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح (4-3)، لكنه لم يحضر قمة الدوري التي أقيمت في استاد القاهرة ليعلن اتحاد الكرة انسحاب الفريق الأبيض وخسارته (2-0).

وسبق للأهلي والزمالك أن تقابلا مرتين في غضون سبعة أيام قبل 12 عاما، وكان اللقاء الأول بتاريخ 20 يوليو 2008 بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وفاز الأحمر (2-1)، قبل أن يجدد فوزه في السوبر المصري يوم 27 من الشهر نفسه بنتيجة (2-0) ويحصد اللقب.

مواعيد المباريات الأخيرة للموسم الجاري 2019/2020:

السبت 21 نوفمبر "ربع نهائي كأس مصر"

17:00.. الأهلي × أبو قير (ملعب برج العرب).

20:00.. الزمالك × نادي مصر (ملعب السويس).

الجمعة 27 نوفمبر "نهائي دوري أبطال إفريقيا"

21:00.. الأهلي × الزمالك (ملعب إستاد القاهرة).

الثلاثاء 1 ديسمبر "المربع الذهبي لكأس مصر"

17:00.. الفائز من الزمالك ونادي مصر × طلائع الجيش (ملعب برج العرب).

21:00.. الفائز من الأهلي وأبو قير للأسمدة × الاتحاد السكندري (ملعب السويس).

السبت 5 ديسمبر "المباراة النهائية لكأس مصر"

20:00.. "الفائز من الزمالك ونادي مصر ضد طلائع الجيش" × "الفائز من الأهلي وأبو قير للأسمدة ضد الاتحاد السكندري" (ملعب إستاد القاهرة).