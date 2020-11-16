3 لاعبين مهددين بالإصابة بفيروس كورونا في منتخب مصر

باتت تحوم الشكوك حول عدد من اللاعبين في منتخب مصر الذين خالطهم محمد النني لاعب الفريق القومي وأرسنال الإنجليزي، والذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وتظهر في الصور أن محمد

النني كان بجوار محمد الشناوي حارس الأهلي وعلي جبر مدافع بيراميدز ومحمود علاء مدافع الزمالك خلال تدريبات منتخب مصر اليوم في ملعب لومي عاصمة توجو.

يلتقي منتخب مصر مع توجو في السادسة مساء غدٍ على ملعب لومي ضمن الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

كان المنتخب الوطني فاز على توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة سجله محمود حمدي الونش.