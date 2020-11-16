ناشئات طائرة الزمالك يواصلن انتصاراتهن في بطولة الجيزة

فاز فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 16 عاما على فريق نقابه المهندسين بنتيجه 3/ صفر بالجوله الخامسه التي جمعت بين الفريقين اليوم بملاعب نادي الشرقيه للدخان ضمن منافسات الدور الأول ببطوله الجيزة. الفريقين اليوم بملاعب نادي الشرقيه للدخان ضمن منافسات الدور الأول ببطوله الجيزة. بهذا الفوز يواصل الفريق تصدره البطولة. ومن المقرر أن يلاقي الفريق نظيره صيد أكتوبر بالجوله المقبله من الدور نفسه مساء الأربعاء المقبل بملاعب نادي الطالبية. ويقود الفريق هشام النبوي مديرا فنيا.‏

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