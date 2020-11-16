فونسينيو يخوض أول تدريباته مع سيراميكا كليوباترا

خاض الإيفواري كوامي ألفونسو الشهير ب "فونسينيو"، أول مران له مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، حيث حضر اللاعب إلى فندق الإقامة مساء أمس ، وخاض أول تدريب مع زملائه مساء اليوم.
وكان فونسينيو وظهر فونسينيو بمستوى فني وبدني رائع، ونال إشادة الجهاز الفنيللفريق بقيادة هيثم شعبان، حيث أظهر اللاعب مهارة كبيرة في التقسيمة التي أجراها المدير الفني للفريق، كما يمتاز اللاعب الإيفواري بالسرعة الكبيرة، وإجادة اللعب في أكثر من مركز في الخط الهجومي. وكان سيراميكا كليوباترا أعلن ضم فونسينيو شقيق جيرفينيو ضمن 12 صفقة جديدة هم محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى أحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق، ومحمد الحضري حارس النجوم
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